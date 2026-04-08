Doveo jednu ženu u zabludu i uzeo joj oko 1.500 eura: Uhapšen policajac u Novom Pazaru - sumnjiči se da je zloupotrebio svoj službeni položaj Novi Pazar - Službenik Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo prevara. - Kako se sumnja, on je zloupotrebio svoj službeni položaj i od jedne ženske osobe iz Novog Pazara uzeo oko 1.500 evra. Kako se navodi, novac je pribavio dovodeći oštećenu u zabludu, kaže za RINU