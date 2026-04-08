Izmenjeni termini na zatvorenom bazenu tokom praznika

SPD Radnički obaveštava sugrađane da će, zbog predstojećih praznika, doći do izmena u radu zatvorenog bazena.

U petak, 10. aprila, jutarnji termin biće dostupan građanstvu, dok će popodnevni termin biti organizovan u periodu od 13.00 do 16.00časova. Večernji termin tog dana neće biti dostupan. U subotu, 11. aprila, bazen će raditi po redovnom rasporedu. U nedelju, 12.aprila, zatvoreni bazen neće raditi. U ponedeljak, 13. aprila, zatvoreni bazen nastavlja sa radom po uobičajenom režimu.