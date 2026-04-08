Međunarodni dan Roma – ukazivanje na položaj i izazove romske zajednice u Srbiji

U svetu i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan Roma, koji je ustanovljen sa ciljem da se ukaže na njihov težak položaj. Prema poslednjem popisu stanovništva, u Srbiji živi 131.936 Roma, a procene su da ih je mnogo više.

Svetski dan Roma od 1990. godine obeležava se u znak sećanja na održavanje prvog Svetskog kongresa Roma održanog od 7. do 11. aprila 1971. godine u Česfildu kod Londona. Na svetski dan Roma u Srbiji ova nacionalna zajednica ukazuje na probleme, promoviše svoju istoriju i kulturu. Muzikom najčešće iskazuju svoja najtananija osećanja. Duboko ukorenjena diskriminacija, siromaštvo, rani brakovi, nezaposlenost, problemi sa obrazovanjem i zdravstvenom zaštitom, najveći