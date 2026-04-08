Partizanov napad zakazao u Istanbulu, Efes posle produžetka prekinuo niz crno-belih

Košarkaši Partizana izgubili su na gostovanju kod Efesa posle produžetka rezultatom 79:72 (15:13, 9:23, 19:14, 22:15, 14:7) u okviru 36. kola Evrolige. Jedna dobra četvrtina crno-belih bila je nedovoljna za bolji ishod.

Upisao je Partizan 21. poraz u Evroligi ove sezone u utakmici u kojoj je jedino odigrao dobru drugu četvrtinu. U svim ostalima uključujući produžetak nije uspeo da prevaci 15 poena, što dovoljno govori o napadu. Efes je bio u dvocifrenom minusu, ali kada je stegao odbranu i pokazao veću želju u drugom poluvremenu, uz pomoć oporavljenog Šejna Larkina uspeo je da dođe do 11. pobede u sezoni. Partizan je praktično jedino kontrolisao igru u drugoj deonici, dok je u