PSŽ čeka Liverpul u borbi za polufinale Lige šampiona, poznati sastavi (RTS 1, 21.00)

Fudbaleri PSŽ-a dočekuju Liverpul u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 21.00 uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. Najvažnije detalje možete pratiti na našem portalu.

Prva postava PSŽ-a Safonov - Hakimi, Markinjos, Paćo, Mendeš - Vitinja, Zaire-Emeri, Neveš - Kvarackelija, Due, Dembele. Votre XI contre Liverpool ! @EASPORTSFC | #PSGLIV pic.twitter.com/fvvU6orkwi— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2026 Startnih 11 Liverpula Mamardašvili - Gomez, Konate, Van Dajk, Kerkez - Gravenberh, Mekalister, Soboslaj - Frimpong, Virc, Ekitike. The Reds to take on PSG 🔴 #UCL— Liverpool FC (@LFC) April 8, 2026 Prethodni susreti U prvom