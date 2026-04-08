Stanković: Spartak je ekipa za poštovanje, lepše je i lakše uz ispunjene tribine

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je pred utakmicu 30. kola Superlige Srbije da poštuje ekipu Spartaka iz Subotice i dodao da crveno-beli moraju da odigraju organizovano kako bi došli do pobede.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 19 časova Spartak na stadionu "Rajko Mitić". "Imaju jako dobru ofanzivnu tranziciju. Malo sam iznenađen njihovom trenutnom pozicijom na tabeli, mislim da su mogli da imaju dosta više bodova, zasluženih bodova, ali nekada jednostavno nisu imali sreće tokom svih 90 minuta. Spartak je ekipa za respekt protiv koje moraš da budeš maksimalno koncentrisan tokom celog meča. Imaju dosta brzih igrača, opasni su u tranziciji.