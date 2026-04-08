Smederevska policija pronašla 115 tona opasnog otpada, uhapšene dve osobe

SMEDEREVO - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu i Republičkom inspekcijom zaštite životne sredine, uhapsili M.V. (39) i P.R. (40) iz Smedereva, jer su u skladištu preduzeća pronašli 115 tona opasnog otpada.

Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave u Smederevo. Policijski službenici su, na skladištu preduzeća koje je registrovano za preradu neopasnog otpada, čiji je M.V. direktor, a P.R. zaposleni, pronašli 115 tona opasnog otpada kancerogenosti kategorije 1A, kao i 62 kontaminirana suda ukupne zapremine 12.400 litara sa