Specijalna izaslanica Velike Britanije Karen Pirs stiže kod Vučića

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Karen Pirs.

Sastanak će biti održan u 12 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopšteno je iz pres služba predsednika Srbije. Nakon sastanka, Vučić i Pirs prisustvovaće potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i kompanije AstraZeneca.