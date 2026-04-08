Tramp: SAD obustavlja bombardovanje Irana, proglašeno dvonedeljno primirje

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

''Slažem se da obustavim bombardovanje i obustavim napade na Iran na period od dve nedelje'', objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Dodao je da su ''skoro sve razne tačke prošlih sporova dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana'' i da će period od dve nedelje omoguciti da se sporazum finalizuje i konsoliduje. ''Na osnovu razgovora sa premijerom (Pakistana) Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili