Hapšenje u Smederevu: Pronađeno 115 tona opasnog kancerogenog otpada

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, tužilaštvom i ekološkom inspekcijom, uhapsili su dve osobe zbog sumnje da su nezakonito skladištile opasne materije.

Uhapšeni su M. V. (39) i P. R. (40) iz Smedereva. Osumnjičeni se terete za krivična dela unošenje opasnih materija u Srbiju, kao i za nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje takvih materija. Prema navodima policije, M. V. je direktor preduzeća registrovanog za preradu neopasnog otpada, dok je P. R. zaposlen u istoj firmi. Prilikom kontrole skladišta pomenutog preduzeća, policijski službenici i inspektori zaštite životne sredine pronašli su 115 tona