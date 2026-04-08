Protest u Nišu zbog oduzimanja dozvole za rad departmanima Filozofskog fakulteta

Studenti i građani protestovali su večeras zbog dopisa ministarstva prosvete koji je danas stigao Filozofskom fakultetu u Nišu, a u kome je rečeno da se departmanima za srbistiku, istoriju i ruski jezik na tom fakultetu oduzima dozvola za rad.

Pomenuta tri departmana, kako je ranije najavljeno, biće sastavni deo Fakulteta srpskih studija. Studenti i građani najpre su se okupili ispred zgrade Filozofskog fakulteta, a potom je organizovana protestna šetnja do prostorija Fakulteta srpskih studija na Trgu kralja Milana. Studenti i zaposleni na Filozofskom fakultetu istakli su na protestu da je u pitanju još jedan „sraman potez u postupku nezakonitog osnivanja Fakulteta srpskih studija“. Oni su istakli da se