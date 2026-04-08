Srbijagas: Poskupljuje priključak za gas za domaćinstva

Preduzeće „Srbijagas“ je saopštilo da će od 11. aprila priključak za gas za domaćinstva umesto 780 evra koštati 980 evra u dinarskoj protivrednosti.

Naveli su da cena nije menjana pet godina, a da je korekcija usledila zbog značajnog povećanja cena opreme i radova na tržištu, javio je RTS. Taj trošak je do sada išao na teret preduzeća, ali je u trenutnim uslovima poslovanja i brojnim izazovima na tržištu energenata, korekcija cene priključka bilo jedino i neminovno rešenje, navodi se u saopštenju. Napomenuto je da je za buduće potrošače i dalje ostavljena mogućnost plaćanja troška priključenja na 36 jednakih