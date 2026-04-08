Vremenska prognoza za sredu, 8. april: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će ujutru biti pretežno sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i tokom noći u Banatu i na istoku Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od dva do 10, a najviša od 13 do 16 stepeni. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko šest, a najviša oko 16 stepeni.