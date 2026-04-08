Karikari doneo preokret u Ivanjici i osigurao Pančevcima četvrto mesto pred plej-of, TSC u sve težoj poziciji...

U Ivanjici, ekipa pančevačkog Železničara je posle preokreta u drugom poluvremenu savladala domaći Javor Matis rezultatom 1:2 i tako osigurala plasman na četvrto mesto na tabeli uoči plej-ofa, bez obzira na ishod sutrašnje utakmice između Novog Pazara i Partizana.

Posle prvog dela igre bez golova, Ivanjičani su poveli posle pet minuta igre uz drugom poluvremenu. Oni su tada iznudili korner sa desne strane, gosti su loše reagovali u pokušaju da izbiju loptu iz svog kaznenog prostora, a to je kaznio Aleksa Radonjić koji je sa desetak metara pogodio mrežu - 1:0. Gosti iz Pančeva su izjednačili u 76. minutu posle kornera, kada je u gužvi pred golom Javora Petrović postigao autogol za 1:1. Činilo se da će to ostati i konačan