UŽIVO Izrael pristao da ograniči napade na Liban

Uprkos postignutom primirju SAD i Irana došlo je do sukoba u više zemalja. Izrael je raketirao Liban. Teheran je napao Kuvajt i UAE. Iranski mediji su objavili da je zbog izraelskih napada na Liban ponovo zatvoren Ormuz, ali su informacije o tome oprečne. Izrael je nešto kasnije pristao da ograniči napade na Liban, prema izjavi Džej Di Vensa.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan istakao je da je nekoliko puta prekršen dogovor o prekidu vatre u sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom i upozorio na odgovor Teherana. "Jedan od ključnih uslova je uspostavljanje prekida vatre u Libanu", rekao je Pezeškijan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da bi SAD mogle da traže "zajednički poduhvat" sa Iranom kako bi zaštitile Ormuski moreuz, kao i da će mirovni pregovori početi u petak. Na