UŽIVO Obustavljen saobraćaj u Ormuskom moreuzu; Iran najavio odgovor ako napadi na Liban ne prestanu

Uprkos postignutom primirju SAD i Irana došlo je do sukoba u više zemalja Bliskog istoka. Izrael je raketirao Liban, a napadnuta je i rafinerija na jugu Irana. Teheran je napao Kuvajt i UAE. Zbog izraelskih napada na Liban ponovo je zatvoren Ormuz. Iran je saopštio da će prisustvovati pregovorima samo ukoliko prestanu napadi na Liban.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan istakao je da je nekoliko puta prekršen dogovor o prekidu vatre u sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom i upozorio na odgovor Teherana. "Jedan od ključnih uslova je uspostavljanje prekida vatre u Libanu", rekao je Pezeškijan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da bi SAD mogle da traže "zajednički poduhvat" sa Iranom kako bi zaštitile Ormuski moreuz, kao i da će mirovni pregovori početi u petak. Na