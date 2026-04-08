Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Barselona - Atletiko Madrid u četvrtfinalu Lige šampiona

Žreb je hteo da gledamo španski derbi u četvrtfinalu Lige šampiona, a to će ujedno biti i repriza iz polufinala Kupa kralja, kada su se sastali Barselona i Atletiko Madrid.

Tada je Atletiko uspeo da prođe dalje na neverovatan način. Madriđani su pred svojim navijačima slavili sa 4:0, da bi nakon toga Barselona u revanšu pobedila sa 3:0, a imala je i bezbroj šansi za četvrti gol do koga na kraju nije došla. Samim tim, to nam garantuje potpuno ludilo i u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Dva tima su se sastala i pre samo par dana u La Ligi, a Katalonci su slavili i to u gostima sa 2:1. Atletiko ima tri vezana poraza, dok je sa