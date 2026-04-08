Hames Rodrigez se uspešno oporavio od dehidratacije, ponovo se vratio u ekipu

Fudbaler Minesote junajted, Kolumbijac, Hames Rodriges, koji je prošle nedelje bio hospitalizovan zbog dehidracije, vratio se u trening centar američkog kluba, saopštio je član MLS lige.

U saopštenju Minesote se podseća da je Rodriges tokom i posle prijateljskog meča sa Francuskom, koji je odigran 29. marta, osetio simptone dehidracije. Kolumbijski fudbaler je potom 31. marta primljen u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. On je u bolnici bio tri dana na terapijama, a zatim se oporavljao kod kuće, uz nadzor lekara. Američki klub je u saopštenju naveo da će Rodrigesov povratak treninzima voditi medicinsko osoblje kluba i apelovao na medije