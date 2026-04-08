Imamo prvi tim koji je zvanično ispao iz Super lige Srbije

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs
Imamo prvi tim koji je zvanično ispao iz Super lige Srbije

Ono što je bilo očekivano dobilo je i zvaničnu potvrdu – Napredak iz Kruševca je zvanično ispao iz Super lige Srbije, i to nakon poslednjeg kola regularnog dela takmičenja! Kruševljanima je na kraju presudio poraz od lučanske Mladosti, koja je slavila sa 2:0 i ostvarila važan trijumf u svojoj borbi za opstanak.

Irfan Hadžić je već u 6. minutu doveo Mladost u vođstvo, posle gola glavom, da bi Jovan Ćirić nastavio sa sjajnim partijama i završio posao u 49. minutu iz penala. Bio je to njegov treći uzastopni pogodak. Kruševljani su posle 30 kola osvojili samo 14 bodova, dok je Mladost ostvarila svoj prvi trijumf još od kraja novembra i ima 32 boda – dva manje od sigurne zone. Jedno je sigurno – čeka nas grčevita borba za opstanak pošto je razlika između 9. IMT-a i 13.
Otvori na telegraf.rs

Ključne reči

IMTKruševac

Sport, najnovije vesti »

