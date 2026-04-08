Tramp objasnio kako će izgledati kontrola Ormuskog moreuza i otkrio kada počinju mirovni pregovori s Iranom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi SAD mogle da traže "zajednički poduhvat" sa Iranom kako bi zaštitile Ormuski moreuz, kao i da će mirovni pregovori početi u petak.

On je za ABC News, na pitanje da li bi dozvolio Teheranu da naplaćuje prolazak za brodove kroz taj moreuz, rekao da postoji razmišljanje da se to uradi kao zajednički poduhvat. "To je način da ga osiguramo od mnogih drugih ljudi. To je predivna stvar", rekao je Tramp. Dodao je da neće dozvoliti Iranu da zadrži bilo kakve kapacitete za obogaćivanje uranijuma, uprkos ponovljenim tvrdnjama Teherana da se neće odreći svoje slobode da to učini. "Neće biti nikakvog