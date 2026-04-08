Tramp se ponovo oglasio nakon primirja s Iranom: "Ovo bi moglo da bude zlatno doba Bliskog istoka"

Američki predsednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth social nakon što je postignuto dvonedeljno primirje na Bliskom istoku. "Veliki dan za svetski mir! Iran želi da se to desi, dosta im je! Isto tako, i svi ostali! Sjedinjene Američke Države će pomoći u vezi sa povećanjem saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

Biće mnogo pozitivnih akcija! Zaradiće se veliki novac. Iran može da započne proces rekonstrukcije. Punićemo se zalihama svih vrsta i samo ćemo se "motati" kako bismo bili sigurni da sve ide dobro. Uveren sam da hoće. Baš kao što doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti zlatno doba Bliskog istoka!!!", napisao je Tramp.