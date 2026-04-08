Tramp se ponovo oglasio nakon primirja s Iranom: "Ovo bi moglo da bude zlatno doba Bliskog istoka"

Telegraf pre 50 minuta
Tramp se ponovo oglasio nakon primirja s Iranom: "Ovo bi moglo da bude zlatno doba Bliskog istoka"

Američki predsednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth social nakon što je postignuto dvonedeljno primirje na Bliskom istoku. "Veliki dan za svetski mir! Iran želi da se to desi, dosta im je! Isto tako, i svi ostali! Sjedinjene Američke Države će pomoći u vezi sa povećanjem saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

Biće mnogo pozitivnih akcija! Zaradiće se veliki novac. Iran može da započne proces rekonstrukcije. Punićemo se zalihama svih vrsta i samo ćemo se "motati" kako bismo bili sigurni da sve ide dobro. Uveren sam da hoće. Baš kao što doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti zlatno doba Bliskog istoka!!!", napisao je Tramp. Uskoro opširnije... Sve najnovije informacije o situaciji na Bliskom istoku pratite u našem specijalnom blogu. (Telegraf.rs)
Mediji: Napadi u više zemalja Bliskog istoka uprkos primirju između SAD i Irana

Mediji: Napadi u više zemalja Bliskog istoka uprkos primirju između SAD i Irana

RTS pre 5 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD i Iran postigli dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre, i jedna i druga strana proglasile pobedu

BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD i Iran postigli dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre, i jedna i druga strana proglasile pobedu

RTV pre 15 minuta
CNN objavio da je Iran proglasio veliku pobedu, Tramp poludeo: Saopštenje je velika prevara!

CNN objavio da je Iran proglasio veliku pobedu, Tramp poludeo: Saopštenje je velika prevara!

Pravda pre 15 minuta
Šok obrt! Tramp proglasio mir, a onda je krenuo novi talas napada: Iran žestoko udario na Izrael, sirene za uzbunu odjekuju i…

Šok obrt! Tramp proglasio mir, a onda je krenuo novi talas napada: Iran žestoko udario na Izrael, sirene za uzbunu odjekuju i Bahreinom

Blic pre 10 minuta
Izrael se oglasio o prekidu vatre

Izrael se oglasio o prekidu vatre

Telegraf pre 2 sata
Pred sam istek ultimatuma: Tramp prihvatio dvonedeljno primirje, a Iran da otvori Ormuz

Pred sam istek ultimatuma: Tramp prihvatio dvonedeljno primirje, a Iran da otvori Ormuz

Radio 021 pre 2 sata
Mirovni plan u 10 tačaka: Šta to Iran traži i šta u planu "bode oči"?

Mirovni plan u 10 tačaka: Šta to Iran traži i šta u planu "bode oči"?

Telegraf pre 2 sata
UKRAJINSKA KRIZA Baro: Ukrajina će imati pristup fondovima EU; Kijev: Pogodili smo ruski naftni terminal Ust-Luga

UKRAJINSKA KRIZA Baro: Ukrajina će imati pristup fondovima EU; Kijev: Pogodili smo ruski naftni terminal Ust-Luga

RTV pre 0 minuta
Iran i SAD dogovorili dvonedeljni prekid vatre, obe strane ispostavile zahteve - Izrael i dalje napada

Iran i SAD dogovorili dvonedeljni prekid vatre, obe strane ispostavile zahteve - Izrael i dalje napada

N1 Info pre 0 minuta
Narva – Svakodnevica u „najruskijem gradu“ Evropske unije

Narva – Svakodnevica u „najruskijem gradu“ Evropske unije

Danas pre 5 minuta
Mediji: Napadi u više zemalja Bliskog istoka uprkos primirju između SAD i Irana

Mediji: Napadi u više zemalja Bliskog istoka uprkos primirju između SAD i Irana

RTS pre 5 minuta
Tramp je u problemu: Vojska SAD ne može da otvori Ormuz silom, ne može da priušti kopneni rat i ne može da čekati Iranci odu…

Tramp je u problemu: Vojska SAD ne može da otvori Ormuz silom, ne može da priušti kopneni rat i ne može da čekati Iranci odu (video)

Večernje novosti pre 0 minuta