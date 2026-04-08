"Zahvaljujući tebi zavoleo sam Srbiju": Potresan oproštaj miljenika Grobara od Duška Vujoševića

Odlazak legende Partizana, Duška Vujoševića, potresao je košarkaški svet, a posebno emotivnu poruku uputio je Boris Dalo, nekadašnji miljenik navijača crno-belih.

Francuski košarkaš, koji je pod Vujoševićevom palicom stasao u Beogradu, oprostio se od svog trenera i "drugog oca" rečima koje svedoče o neraskidivoj vezi između učitelja i učenika. Dalo se javnosti obratio pismom na društvenim mrežama, u kojem je istakao da mu je Vujošević otvorio vrata ne samo kluba, već i svoje porodice, te da mu je usadio "DNK Partizana" koji će nositi do kraja života. - Dule, danas je teško pronaći prave reči. Primio si me sa 18 godina u