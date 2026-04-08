Barselona pred eliminacijom iz Lige šampiona: Atletiko Madrid šokirao Katalonce na "Kamp Nou" (foto/video)

VELIKI, džinovski korak napravio je Atletiko Madrid ka polufinalu Lige šampiona. "Jorgandžije" su u španskom derbiju pobedile Barselonu na "Kamp Nou" sa 2:0 u prvoj utakmici četvrtfinala.

Pre samo četiri dana Katalonci su savladali ovog rivala na "Vanda Metropolitanu" sa 2:1, no ovo je bila nova utakmica. Taj poraz je zaboravio tim Dijega Simeonea i šokirao navijače šampiona Španije. U 18. minutu domaćin je uspeo da povede preko Markusa Rašforda, ali pogodak je poništen zbog ofsajda. Gosti su dobro stajali na terenu i nisu dozvolili izabranicima Hansija Flika mnogo prilika. Usledila je prava ludnica u finišu prvog