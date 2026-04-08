CNN objavio da je Iran proglasio veliku pobedu, Tramp poludeo: Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo

IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.

Foto: Tanjug/AP Photo U okviru tog plana, SAD su u načelu pristale da ukinu sve primarne i sekundarne sankcije protiv Irana i da povuku borbene snage sa svih baza u regionu, naveo je savet, prenosi CNN. Takođe su pristale da prihvate iransko obogaćivanje uranijuma i da priznaju njegovu kontinuiranu kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Kontrolisan prolaz kroz taj plovni put sprovodio bi se „u koordinaciji sa oružanim snagama Irana“, dodaje se. CNN je zatražio komentar