Ostali u igri za Sidnej: Kako su vaterpolisti Srbije izgubili od Mađarske i šta im sada treba?

"DELFINI" još nisu izvadili kartu za Sidnej. Vaterpolisti su u trećem kolu grupe A Divizije 1 Svetskog kupa u Aleksandropoliju izgubili od Mađarske (10:12 - 2:3, 2:3,3:5, 3:1) i poslednju šansu da od 22. do 26.jula igraju na finalnom turniru imaće u grupi D, u kojoj će morati da budu najbolji. Prvog rivala, s kojim će se sastati danas, saznali su sinoć. Mađari nastavljaju u grupi C, ali su zajedno sa ostale tri selekcije izvadili australijsku vizu.

Foto Nikola Skenderija Naši nisu uspeli u potpunosti da se oporave posle poraza od Grčke. Sa klupe ih je umesto kažnjenog selektora Stevanovića vodio Stefan Ćirić. Bili su egal sa Mađarima sve do 3:3. Tada komšije prvo uspevaju da se odlepe na 5:3, a u trećoj na 11:7. Ipak, podmlađeni evropski šampioni nisu se predavali, zaigrali su na sve ili ništa i minut pre kraja golom Milojevića primakli su se na 10:11. Međutim, u poslednjem napadu sudije nisu sankcionisale