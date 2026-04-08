Preminuo je Duško Vujošević – trener koji je stvarao šampione i generacije ljudi Duško Vujošević

Vujošević je tokom višedecenijske karijere ostavio dubok trag ne samo rezultatima, već i načinom rada, autoritetom i snažnim ličnim pečatom koji je ugradio u generacije igrača i klubova koje je vodio.

Najveći deo svoje trenerske biografije vezao je za Partizan, sa kojim je osvojio brojne domaće titule i afirmisao veliki broj mladih košarkaša koji su kasnije ostvarili zapažene međunarodne karijere. Njegov rad obeležila je prepoznatljiva kombinacija discipline, taktičke zahtevnosti i poverenja u mlade igrače. Tokom karijere radio je i u inostranstvu, kao i na mestu selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, gde je takođe ostavio značajan profesionalni trag.