McLaren će otkriti svoje planove u narednim mesecima

U intervjuu za Autocar, generalni direktor McLarena, Nik Kolins, rekao je da će kompanija „početi da raspakuje“ svoje šire planove kasnije ovog leta.

Ti planovi će navodno uključivati potpuno novu liniju sportskih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i dugo očekivani SUV, prenosi Motor1. Očekuje se da će se objavljivanje planova poklopiti sa početkom isporuka hiper automobila W1. Kako je Kolins objasnio: „Od ovog leta počinjemo da idemo eksterno [sa našim planovima], bilo zato što počinjemo da isporučujemo W1 ili zato što vam pokazujemo proizvod.“ Iako kompanija još uvek nije potvrdila detalje,