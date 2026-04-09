Razdor u NATO-u eskalira: Tramp kreće u osvetu

Bela kuća razmatra plan kažnjavanja članica NATO-a za koje predsednik Donald Tramp smatra da nisu pružile dovoljnu pomoć SAD-u i Izraelu tokom rata u Iranu, potvrdili su zvaničnici administracije za Wall Street Journal.

Predlog uključuje premeštanje američkih trupa iz zemalja za koje se proceni da nisu doprinele ratnim naporima u one koje su pokazale veću podršku. Ovaj plan, koji je poslednjih nedelja dobio podršku među visokim zvaničnicima, još je u ranoj fazi, ali predstavlja jedan od nekoliko načina na koje Bela kuća želi da kazni Savez. Ipak, znatno je blaži od nedavnih Trampovih pretnji o potpunom povlačenju SAD-a iz NATO-a, za šta po zakonu nema ovlašćenja bez odobrenja