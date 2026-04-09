To je to, uzvratili su: Odmazda je počela FOTO/VIDEO

Hezbolah je ispalio rakete na Izrael, čime je dodatno ugroženo krhko primirje između SAD i Irana, prenosi britanski Telegraf.

Militantna grupa, koju podržava Iran, saopštila je da je reagovala na izraelsko kršenje privremenog primirja nakon neslaganja oko toga da li se sporazum proširuje na Liban. Teheran je zapretio da će ponovo pokrenuti rat ako Izrael nastavi da bombarduje Bejrut. Izrael i Vašington su u poslednjem trenutku negirali da je Liban bio deo primirja. Izraelske odbrambene snage su u sredu izvršile svoj najteži napad na Liban tokom rata do sada, pogodivši 100 meta za 10