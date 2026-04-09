Upozorenje iz vrha Irana; "Naši prsti ostaju na okidaču"

Iranski predsednik Masud Pezeškijan nazvao je izraelske napade na Liban kršenjem sporazuma o prekidu vatre i kaže da je to "opasan znak" izostanka posvećenosti potencijalnim sporazumima.

"Izraelski ponovni upad u Liban je očigledno kršenje početnog sporazuma o prekidu vatre. Ovo je opasan znak obmane i izostanka posvećenosti potencijalnim sporazumima. Nastavak ovih akcija učiniće pregovore besmislenim. Naši prsti ostaju na okidaču. Iran nikada neće napustiti svoju libansku braću i sestre", napisao je Pezeškijan. Borbe između Izraela i Hezbolaha nastavljene su i nakon što su SAD u utorak postigle dvonedeljni sporazum o prekidu vatre sa Iranom, koji