‘Imamo još mnogo priča i fotografija da podelimo sa svetom’: Posada Artemisa Dva se vraća na Zemlju

Posada svemirske misije Artemis Dva ima „još mnogo fotografija i priča" da podeli sa svetom, kažu njeni članovi dok se pripremaju za povratak na Zemlju.

Četvoro kosmonauta u letelici Orion završilo je njihovu misiju - let oko Meseca i očekuje se da će sleteti blizu obale kalifornijskog grada San Dijega 10. aprila u 20 sati po američkom istočnom vremenu (sat posle ponoći po centralnoevropskom vremenu).

Radujemo se prilici da ono što smo videli tokom misije podelimo sa celim svetom, rekao je pilot Viktor Glover.

Bio je to prvi put da se tim obraća posle istorijskog leta nadomak Meseca, što je najdalje što je čovek leteo u svemiru.

„Niste još videli mnogo podataka, ali sav dobar materijal se vraća sa nama", rekao je Glover novinarima koji su pratili .

„Imamo još mnogo fotografija i priča", dodao je.

Posada ima „još dva dana" leta, pre nego što će moći da počne da obrađuje sve ono što su videli, tvrdi on.

„Do kraja života ću razmišljati i govoriti o svim ovim stvarima", kaže Glover.

Misija Artemis Dva i letelica Orion oborili su rekord ljudskog putovanja u svemir, premašivši prethodnu granicu od 400.000 kilometara, koju je 1970. postavila misija Apolo 13.

Nije bilo planirano sletanje na Mesec, već let oko njegove udaljenije polovine, koja se ne vidi sa Zemlje.

Sateliti su ranije pravili fotografije udaljene strane Meseca, ali su članovi posade Oriona prvi ljudi koji su videli delove dalje strane Meseca, njegove velike kratere i ravnine nastale od lave.

Odmah posle uspešnog obletanja, američki predsednik Donald Tramp je razgovarao sa posadom i čestitao je astronautima.

„Ispisali ste istoriju i učinili ste celu Ameriku ponosnom, neverovatno ponosnom", rekao je Tramp.

Dok je trajala konferencija za medije, novinari su sedeli u Svemirskom centru NASA u Hjustonu, a mikrofoni su lebdeli između astronauta u letelici.

Na smenu su odgovarali na pitanja uz odložen signal.

Upitani su i o „dubokoj samoći", kako je reporter lista Los Anđeles tajmsa nazvao 40 minuta tokom kojih je letelica izgubila kontakt sa Zemljom.

Komandant Rid Vajzmen smatra da je posada imala mnogo posla na polju nauke, te da je ovo bilo „verovatno najvažnije osmatranje meseca za geološki tim" misije.

„Ali, nas četvoro smo iskoristili trenutak, podelili smo kolače od javora koje je Džeremi (jedini Kanađanin u timu) poneo i tri ili četiri minuta smo proveli kao tim samo posmatrajući gde se zapravo nalazimo", dodao je.

„Najveći dar" ove misije za Glovera bila je prilika da vidi pomračenje Meseca leteći iza njegove tamne strane.

Za Vajzmena je „vrhunac" bio kada je tim nazvao jedan Mesečev krater po njegovoj supruzi Kerol, koja je 2020. umrla od raka.

„Kada je Džeremi spelovao ime Kerol... tada su me preplavile emocije, pogledao sam u Kristinu i ona je plakala.

„Za mene lično to je bio vrhunac ove misije", rekao je.

Članovi posade su dobijali i vesti sa Zemlje od njihovih porodica.

To je bio „naš izvor informacija o tome kako misija teče u očima javnosti", iako su članovi njihovih porodica „očigledno pristrasni", dodaje Vajsman.

Na pitanje BBC novinarke Rebeke Morel šta će posadi najviše nedostajati iz svemira, astronautkinja Kristina Koh je odgovorila je: „Drugarstvo".

„Ne možemo da napravimo pomak u istraživanjima ako ne radimo stvari koje su neuobičajene, ako ne podnosimo neke žrtve, ako ne preuzimamo neke rizike.

„A sve to je vredno ovoga", smatra Koh.

Pred posadom su sada dva mirnija dana tokom kojih će se raditi provere i probe pre završnog izazova: žustrog poniranja kroz atmosferu brzinom od oko 40.000 kilometara na sat i potom spuštanja padobranom u Tihi okean, što je će biti pravi test za otpornost kapsule na toplotu i sistema za oporavak.

(BBC News, 04.09.2026)