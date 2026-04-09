Izrael gađa Liban, Iran zatvorio Ormuski moreuz, primirje samo na papiru

Posledice izraelskog napada na Bejrut

Od pretnji o „smrti civilazacije" do krhkog prekida vatre Sjedinjenih Država, Izraela i Irana prošlo je manje od 24 sata, a primirje je već na ozbiljnom ispitu.

Zbog novih, masovnih napada Izraela na položaje libanskog Hezbolaha, Iran je ponovio zatvorio Ormuski moreuz, ključne plovidbene rute za prevoz ogromnih količina nafte i tečnog prirodnog gasa, koji je Teheran efikasno blokirao od početka rata 28. februara.

Otvaranje Ormuskog moreuza posle višenedeljne blokade bio je jedan od uslova primirja postignutog 8. aprila.

Ali zbog napada Izraela na Iran, Islamska Revolucionarna garda Irana ponovo je zatvorila moreuz, ključan za snabdevanje nafte većeg dela sveta.

„Pažnja svim brodovima u Persijskom zalivu i Omanskom moru. Ovde pomorska baza IRGC-a. Ormuski moreuz ostaje zatvoren i potrebna vam je dozvola IRGC-a pre nego što nastavite. Svaki brod koji pokuša da isplovi biće napadnut i uništen“, bila je poruka plovilima, prema britanskoj pomorskoj kompaniji SSY .

Iako je Pakistan, kao posrednik u pregovorima, saopštio da se primirje odnosi na ceo Bliski istok, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i Bela kuće tvrde da Liban nije deo dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre.

Izraelska vojska nastavila je da nesmanjenom žestinom gađa položaje libanske vojno-političke grupe Hezbolah, koju podržava Iran, i koja uzvraća napadima na izraelsku teritoriju.

Zbog napada izraelske vojske u Libanu evakuisano je stotina hiljada ljudi, a ima i civilnih žrtava.

Samo u napadu 8. aprila poginulo je 182 ljudi, prema libanskim izvorima.

Sve ključne događaje na Bliskom istoku od 28. februara do 8. aprila možete da pronađete OVDE.

Pogledajte video: BBC reporterka u blizini Ormuskog moreuza

Tramp: 'Ako Iran ne poštuje dogovor, američki odgovor će biti nešto što nikad niko nije video'

Američki predsednik Donald Tramp kaže da će američke snage ostati u regionu dok se Iran ne obaveže na potpunu primenu „pravog“ sporazum o prekidu vatre.

Ako Iran ne bude poštovao sporazum, „što je veoma malo verovatno“, američki odgovor će biti „veći, bolji i jači nego što je bilo ko ikada video“, glasi najnovija pretnja šefa Bele kuće.

Prethodno je saopšteno da će Trampov tim na pregovorima u Pakistanu sa iranskom stranom predvoditi Džej Di Vens, potpredsednik SAD.

Prva runda razgovora trebalo bi da bude održana 11. aprila.

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, takođe su u pregovaračkom timu, rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit novinarima.

Iran je rekao i da će predati zalihe obogaćenog uranijuma i to jedan od glavnih Trampovih prioriteta, tvrdi portparolka Bele kuće.

Tramp kaže da je jedan od njegovih glavnih razloga za pokretanje rata bio da spreči Iran da razvije nuklearno oružje, što Iran dugo negira.

Tokom juna prošle godine, posle 12-dnevnog rata Izraela i Irana u koji se umešala i Amerika, gađajući iranska nuklearna postrojenja moćnim bombama, Tramp je tvrdio da je iranski nuklearni program „uništen".

Šta kažu iranske vlasti?

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je da je prekid vatre u Libanu jedan od ključnih uslova plana od 10 tačaka za okončanje rata na Bliskom istoku, objavila je u novinska agencija ISNA.

Pezeškijan je u telefonskom razgovoru rekao francuskom predsedniku Emanuelu Makronu da je Teheranovo „prihvatanje prekida vatre jasan znak odgovornosti Irana i ozbiljne volje da reši sukobe diplomatskim putem“, saopštila je ISNA.

Dodao je da je „uspostavljanje prekida vatre u Libanu jedan od ključnih uslova plana Irana od 10 tačaka“.

Na pregovorima u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, Iran bi trebalo da predstavljaju Muhamed Baker Kalibaf i Abas Arakči, ministar spoljnih poslova.

Šta kaže Izrael?

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael i dalje spreman da se suoči sa Iranom ako bude potrebno, uprkos primirju.

„Da budem jasan: još imamo ciljeve koje treba da ostvarimo i postići ćemo ih - ili kroz sporazum ili kroz obnovljene borbe“, rekao je Netanjahu u televizijskom obraćanju

„Spremni smo da se vratimo u borbu u svakom trenutku. Naš prst ostaje na okidaču.

„Ovo nije kraj akcija, već korak na putu ka ostvarivanju svih naših ciljeva.

„Iran ulazi u ovu pauzu izmučen, slabiji nego ikad“, tvrdi on.

Posle nastavljenih udara na Libanu, Netanjahu je ponovio da privremeni prekid vatre ne obuhvata Hezbolah.

„Nastavljamo da ih snažno udaramo“, rekao je.

Pogledajte: Put kroz Ormuski moreuz sa kapetanom Jankovićem

(BBC News, 04.09.2026)