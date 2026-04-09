AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, moguće povremene gužve na graničnim prelazima

Beta pre 1 sat

 U susret produženom vikendu i predstojećem prazniku Uskrsu, na putevima u Srbiji očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim putnim pravcima koji vode ka turističkim centrima kao i na prilazima većim gradovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Tokom dana mogu se očekivati povremene gužve i usporena vožnja posebno na naplatnim stanicama i graničnim prelazima.

Upozoravaju se vozači da najavljen prizemni mraz ujutro može uticati na klizavost kolovoza, posebno na mostovima, nadvožnjacima i u višim predelima te se savetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Na naplatnim stanicama i na autoputevima nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju osam sati, na Horgošu čekaju dva sata, na prelazu Šid četiri sata, na Bezdanu tri sata a na Sremskoj Rači jedan sat.

(Beta, 09.04.2026)

AMSS upozorava: Pojačan saobraćaj i moguće gužve na granicama pred produženi vikend i Uskrs

AMSS upozorava: Pojačan saobraćaj i moguće gužve na granicama pred produženi vikend i Uskrs

Insajder pre 1 sat
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, moguće povremene gužve na graničnim prelazima

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, moguće povremene gužve na graničnim prelazima

N1 Info pre 1 sat
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, moguće povremene gužve na graničnim prelazima

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, moguće povremene gužve na graničnim prelazima

Serbian News Media pre 1 sat
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, moguće povremene gužve na graničnim prelazima

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, moguće povremene gužve na graničnim prelazima

Radio sto plus pre 1 sat
Stanje na granicama: Teretnjaci čekaju i do osam sati, za putnička vozila nema zadržavanja

Stanje na granicama: Teretnjaci čekaju i do osam sati, za putnička vozila nema zadržavanja

Euronews pre 1 sat
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, moguće povremene gužve na graničnim prelazima

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, moguće povremene gužve na graničnim prelazima

Pravo u centar pre 1 sat
Bez zadržavanja na rampama auto-puteva i na putničkim terminalima na granicama

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva i na putničkim terminalima na granicama

Telegraf pre 2 sata
Slobodni univerzitet Niš traži poništavanje odluke o gašenju tri departmana Filozofskog fakulteta

Slobodni univerzitet Niš traži poništavanje odluke o gašenju tri departmana Filozofskog fakulteta

Nova pre 5 minuta
Kada se farbaju uskršnja jaja – na Veliki četvrtak ili na Veliki petak?

Kada se farbaju uskršnja jaja – na Veliki četvrtak ili na Veliki petak?

Danas pre 6 minuta
„Ne morate, idem sam“! Potresan Sputnjikov film o golobradom heroju iz pakla Košara /video/

„Ne morate, idem sam“! Potresan Sputnjikov film o golobradom heroju iz pakla Košara /video/

Sputnik pre 0 minuta
Filmska krađa bakra u vrednosti od 917 miliona dolara! Policija je zaplenila kablove, čipove i katode: Evo za koje tržište je…

Filmska krađa bakra u vrednosti od 917 miliona dolara! Policija je zaplenila kablove, čipove i katode: Evo za koje tržište je namenjena roba

Blic pre 0 minuta
Gođevac poručuje: SSP podnosi krivičnu prijavu protiv Vladana Petrova

Gođevac poručuje: SSP podnosi krivičnu prijavu protiv Vladana Petrova

Danas pre 0 minuta