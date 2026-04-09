Đokić: Moju premijersku ili predsedničku ulogu odrediće studenti, a potvrditi građani

Beta pre 1 sat

Rektor Univerziteta u Beogradu i profesor Arhitektonskog fakulteta Vladan Đokić izjavio je da će njegovu eventualnu premijersku ili predsedničku ulogu, odnosno kandidaturu na budućim izborima, "odrediti studenti, a potvrditi građani".

"Srbiji ne treba još jedan sveznajući autoritet, potrebni su joj stručni, ostvareni ljudi sa integritetom koji su rešeni da se izbore za vladavinu prava i dostojanstven život svakog od nas", rekao je Đokić za novi broj nedeljnika Radar.

Dodao je da zna da na univerzitetu, društvu i dijaspori ima jako puno kvalitetnih i stručnih ljudi koji su voljni da od Srbije naprave mesto za dostojanstven život, ali da su građani su ti koji treba da im daju šansu.

Prema njegovim rečima, vlast nije uspela da slomi pobunu "ni batinama, ni zvučnim topovima, ni kriminalnim prijavama, ni skarednim zakonima, ni tabloidnom propagandom". 

"Nezadovoljstvo nema lidera, ima razloge. Jasno je od početka da je za politički obračun potrebna jedna osoba na koju će udariti svom silom. Nisu je našli jer pobunjeno društvo nema lidera, iskonstruisali su protivnika i rektor im je bio prva meta od samog početka. Srljaju iz greške u grešku jer nisu razumeli ili nisu uspeli da ovaj pokret poistovete sa jednim čovekom", ocenio je Đokić.

Govoreći o najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi izbori mogli da budu za Vidovdan, rektor je naveo da građani više od 10 meseci traže izbore, kao i da se nada da je Vučić ovog puta mislio ozbiljno kada je to rekao, jer je "do sada obećavao i poništavao toliko puta, da je teško pratiti".

"Građani koji su se okupili 15. marta prošle godine u Beogradu, pokazali su spremnost - ako izbori budu na Vidovdan, spremni su. Ako budu u novembru, spremni su. A ako se on opet predomisli, to će samo potvrditi da sve vreme zna kakva je izborna volja građana Srbije", naveo je Đokić.

Upitan o reakciji predsednika države na njegov govor sa balkona Rektorata Univerziteta u Beogradu, dok je unutra policija vršila istragu zbog smrti studentkinje, i njegove izjave da je to bio politički govor, Đokić je kazao da to jeste bio politički govor, jer "kada vam policija upadne na Univerzitet, svaka reč postaje politička".

"Kada jedan ministar preti kovčezima, a drugi da mogu da vas otvoreno ubijaju, svaki otpor je politički. Kad prorežimski mediji krenu u kampanju protiv univerziteta, svako javno istupanje mora biti političko. A što se tiče harizme, o tome ne odlučujemo ni ja, ni on. U utorak uveče hiljade ljudi nisu došle da bi gledale moju harizmu, već da odbrane Univerzitet", rekao je Đokić.

(Beta, 09.04.2026)

Rektor Đokić: Srbiji nije potreban još jedan sveznajući autoritet već stručni ljudi, moju ulogu će odrediti studenti i građani…

Rektor Đokić: Srbiji nije potreban još jedan sveznajući autoritet već stručni ljudi, moju ulogu će odrediti studenti i građani

Đokić: Moju ulogu će odrediti studenti

Đokić: Moju ulogu će odrediti studenti

Vladan Đokić o kandidaturi za predsednika ili premijera

Vladan Đokić o kandidaturi za predsednika ili premijera

Đokić: „Moju premijersku ili predsedničku ulogu odrediće studenti, a potvrditi građani“

Đokić: „Moju premijersku ili predsedničku ulogu odrediće studenti, a potvrditi građani“

Đokić: Moju premijersku ili predsedničku ulogu odrediće studenti, a potvrditi građani

Đokić: Moju premijersku ili predsedničku ulogu odrediće studenti, a potvrditi građani

Rektor Đokić: Moju premijersku ili predsedničku ulogu odrediće studenti, a potvrditi građani

Rektor Đokić: Moju premijersku ili predsedničku ulogu odrediće studenti, a potvrditi građani

Đokić: Moju premijersku ili predsedničku ulogu odrediće studenti, a potvrditi građani

Đokić: Moju premijersku ili predsedničku ulogu odrediće studenti, a potvrditi građani

Vučić nakon sastanka sa Sorensenom: Potezi Prištine podižu tenzije i ugrožavaju stabilnost, dijalog jedini održivi put

Vučić nakon sastanka sa Sorensenom: Potezi Prištine podižu tenzije i ugrožavaju stabilnost, dijalog jedini održivi put

Predsednik nastavio konsultacije sastankom sa Udruženim sindikatom Sloga

Predsednik nastavio konsultacije sastankom sa Udruženim sindikatom Sloga

Vučić sa Sorensenom: Jednostrane mere Prištine ozbiljan pritisak na sprski narod

Vučić sa Sorensenom: Jednostrane mere Prištine ozbiljan pritisak na sprski narod

Nikezić (SSP): Vučić posadio Petrova da bi lažirao rezultat i narednih izbora

Nikezić (SSP): Vučić posadio Petrova da bi lažirao rezultat i narednih izbora

Direktor agencije "Faktor plus": Verovatnije je da će izbori biti krajem godine nego na proleće

Direktor agencije "Faktor plus": Verovatnije je da će izbori biti krajem godine nego na proleće

