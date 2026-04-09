Od danas otvorena sveta mesta u Starom gradu u Jerusalimu, posle postignutog primirja

Džamija Al Aksa, koja je bila zatvorena od početka iranskog rata otvorena je jutros ranom molitvom, saopštila je jordanska verska uprava koja upravlja tim kompleksom u Starom gradu u Jerusalimu.

Policija u Jerusalimu juče je saopštila da će ukinuti restrikcije u svim svetim mestima u Starom gradu od jutros, posle postignutog privremenog sporazuma o primirju u sukobu sa Iranom.

Policija je dodala da će stotine policajaca i volontera biti aktivni u obezbeđivanju grada.

Zbor rata koju su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana pre šest nedelja pristup svetim mestima bio je potpuno zabranjen, ili ograničen na nekoliko desetina vernika na hrišćanskim, jevrejskim i muslimanskim svetilištima. Mesta su bila zatvorena zbog opasnosti od napada raketa.

Zbog restrikcija je bilo ograničeno obeležavanje jevrejske Pashe, muslimanskog Ramazana kao i Uskrsa za katoličke vernike koji ga obeležavaju po gregorijanskom katedralu.

Ta mesta uključujući kompleks džamije Al Aksa, Zapadni zid i Crkvu svetog groba su sva u Strom gradu Jerusalima i spadaju među najsvetijim mestima na svetu za Muslimane, Jevreje i Hrišćane.

Restrikcije su ukinute na vreme za pravoslavne vernike koji u nedelju slave Uskrs, nedelju dana posle katolika i protestanata.