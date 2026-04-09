Od danas otvorena sveta mesta u Starom gradu u Jerusalimu, posle postignutog primirja

Beta pre 37 minuta

Džamija Al Aksa, koja je bila zatvorena od početka iranskog rata otvorena je jutros ranom molitvom, saopštila je jordanska verska uprava koja upravlja tim kompleksom u Starom gradu u Jerusalimu.

Policija u Jerusalimu juče je saopštila da će ukinuti restrikcije u svim svetim mestima u Starom gradu od jutros, posle postignutog privremenog sporazuma o primirju u sukobu sa Iranom.

Policija je dodala da će stotine policajaca i volontera biti aktivni u obezbeđivanju grada.

Zbor rata koju su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana pre šest nedelja pristup svetim mestima bio je potpuno zabranjen, ili ograničen na nekoliko desetina vernika na hrišćanskim, jevrejskim i muslimanskim svetilištima. Mesta su bila zatvorena zbog opasnosti od napada raketa.

Zbog restrikcija je bilo ograničeno obeležavanje jevrejske Pashe, muslimanskog Ramazana kao i Uskrsa za katoličke vernike koji ga obeležavaju po gregorijanskom katedralu.

Ta mesta uključujući kompleks džamije Al Aksa, Zapadni zid i Crkvu svetog groba su sva u Strom gradu Jerusalima i spadaju među najsvetijim mestima na svetu za Muslimane, Jevreje i Hrišćane.

Restrikcije su ukinute na vreme za pravoslavne vernike koji u nedelju slave Uskrs, nedelju dana posle katolika i protestanata.

(Beta, 09.04.2026)

