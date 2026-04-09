Studenti i građani protestovali zbog oduzimanja departmana Filozofskom fakultetu u Nišu

Studenti i profesori Filozofskog fakulteta u Nišu, kao i studenti i profesori drugih fakulteta u tom gradu protestovali su danas zbog odluke Ministarstva prosvete da tri departmana Filozofskog fakulteta – srbistika, istorija i ruski jezik, postanu i zvanično programi Fakulteta srpskih studija.

Studentkinja srbistike Mina Komadina istakla je na prostestu ispred Filozofskog fakulteta da je velika većina studenata i profesora tog fakulteta "kategorično protiv cepanja" te visokoškolske ustanove.

"Otuđenje intelektualne svojine čiji smo mi ne svedoci, nego žrtve, nije ni po jednom ljudskom, etičkom, a kamoli po zakonskom standardu. Mi moramo da na jedan pravni i legalan način stanemo tome na put", istakla je Komadina.

Asistent na departmanu za istoriju Milan Videnović rekao je da odluka Ministarstva provete o oduzimanju dozvole za rad departmanima za srbistiku, istoriju i ruski jezik Filozofskom fakultetu u Nišu još jedna odluka koja doprinosi urušavanju sistema visokog obrazovanja.

"Ovo nije samo pitanje Filozofskog fakulteta u Nišu, već celokupne akademske zajednice. Nije slučajno da ovde kreće, a ako se ovde završi proces do kraja mi ne znamo gde će se završiti i mislim da se neće završiti", naglasio je Videnović.

Na dodeli akreditacije i dozvole za rad Fakultetu srpskih studija, 27. marta u ministarstvu prosvete, rečeno je da će studijski programi Fakulteta srpskih studija obuhvatati osnovne, master i doktorske studije iz oblasti istorije i srbistike, dok će na osnovnim i master studijama biti dostupan i program ruskog jezika i književnosti.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je tada da je Fakultet srpskih studija nastao iz potrebe za "očuvanjem svesti o vrednosti Srbije, odnosno o temeljnom opredeljenju srpskog naroda da istorijski, kroz državu brani i afirmiše svoju slobodu".

Fakultetu srpskih studija dodeljne su prostorije na Trgu kralja Milana, u zgradi u kojoj se ranije nalazila Pravno-poslovna škola.

Slobodni univerzitet Niš traži poništavanje odluke o gašenju tri departmana Filozofskog fakulteta

Slobodni univerzitet u Nišu zatražio je danas poništavanje odluke o gašenju tri studijska programa na Filozofskom fakultetu, hitnu zaštitu prava studenata i, kako su naveli, poštovanje akademske zajednice, a ne političkih naloga.

Prema rečima predstavnika Slobodnog univerziteta odluka Ministarstva prosvete da "jednim potezom" izbriše tri studijska programa sa Filozofskog fakulteta (Istoriju, Srbistiku i Ruski jezik i književnost) doneta protivno stavu Nastavno-naučnog veća, bez saglasnosti Saveta Univerziteta u Nišu i mimo ljudi koji na tom fakultetu rade i studiraju.

Predstavnici Slobodnog univerziteta su istakli da se ne radi o reformi, već o brisanju znanja administrativnim pečatom.

"Danas su obrisani departmani. Sutra će biti obrisani studenti. Ko garantuje da će studenti završiti započete studije? Ko potpisuje njihove diplome? Ko preuzima odgovornost — ili je i to izbrisano", navedeno je u saopštenju.

Ukoliko univerzitet, dodali su, nema pravo da odlučuje o sebi, onda više nije univerzitet — nego produžena ruka vlasti.

Slobodan univerzitet: Režim nezakonito otima tri fakultetska odseka u Nišu

Akademska mreža Slobodan univerzitet iz Novog Sada osudila je danas, kako je navedeno, "poslednji u nizu koraka kojima se od Filozofskog fakulteta u Nišu otimaju tri departmana, kako bi se obezbedio rad bespravno formiranog Fakulteta srpskih studija".

"Profesori i studenti dovedeni su u nezamislivu situaciju da Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, ministarstvo i drugi saučesnici ovog akademskog zločina poništavaju njihov slobodan izbor fakulteta na kojem će raditi i studirati", naveo je Slobodan univerzitet u saopštenju.

Dodali su da "mimo svih zakona, pravila i procedura politika, zajedno sa instrumentalizovanim institucijama, donosi odluke koje nanose ogromnu štetu studentima i uvode zastrašujuću neizvesnost u rad Filozofskog fakulteta u Nišu".

"Pružamo punu podršku našim koleginicama i kolegama sa Filozofskog fakulteta u Nišu, koji hrabro brane svoju instituciju. A svima ostalima poručujemo: danas se na meti našao jedan fakultet, sutra to može biti vaša akademska kuća. Ako oćutimo sada, neko će biti sledeći", poručio je Slobodan univerzitet.

Akademski plenum: Dok građani nude izbore, vlast bira obračun sa univerzitetom

Odluka da se oduzme dozvola za rad tri departmana Filozofskog fakulteta u Nišu nije administrativna mera, već politička operacija, saopštio je danas Akademski plenum.

"Nakon što projekat 'Fakulteta za srpske studije' nije zaživeo, njegov neuspeh se sada pokušava nadomestiti silom — gašenjem postojećih departmana i prisilnim premeštanjem i zaposlenih i studenata na novu instituciju", naveli su iz Akademskog plenuma u saopštenju.

Istakli su da se na taj način, umesto rešavanja krize, ona produbljuje.

"Dok građani nude jasan demokratski izlaz — izbore, vlast bira suprotan put — obračun sa univerzitetom i nametanje rešenja bez ikakvog akademskog utemeljenja", dodali su iz Akademskog plenuma.

Naveli su da takva odluka ima jasnu poruku — ono što nije pod kontrolom, biće ukinuto.

"Za to ne postoji nijedan akademski razlog. Postoji samo politički motiv — disciplinovanje univerziteta. Zahtevamo hitno povlačenje odluke. Kriza se ne rešava gašenjem univerziteta — već izborima", poručili su iz Akademskog plenuma.

(Beta, 09.04.2026)