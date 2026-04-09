Tramp: Američka vojska ostaje oko Irana, upozoravam Teheran da ćemo pucati ako ne poštuje sporazum

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da će "američke snage ostati oko Irana" i zapretio da će ponovo "početi da pucaju" ako Teheran ne bude u potpunosti poštovao sporazum o primirju postignut sa Vašingtonom.

Tramp je noćas na svojoj mreži Trut Soušal (Truth Social) upozorio Iran da će "pucanje početi veće, i bolje, i jače nego što je bilo ko video ranije" ako "se pravi sporazum" ne bude u potpunosti poštovao.

"Svi američki brodovi, avioni, vojno osoblje sa dodatnom municijom, oružjem i svim drugim što je odgovarajuće i nepohodno za gonjenje i razaranje već znatno oslabljenog neprijatelja će ostati na mesti u Iranu i oko njega do vremena dok se u potpunosti ne bude poštovao pravi sporazum", napisao je Tramp na svojoj mreži.

Upozorio je da ukoliko se taj sporazum iz bilo kog razloga ne bude poštovao, što je, kako je dodao "vrlo malo verovatno", "počeće pucanje" i to "veće, bolje i jače nego što je ikad iko ranije video".

Iran i SAD su izgledale dosta udaljene i po pitanju Iranskog nuklearnog programa, pošto je Tramp rekao da se Iran složio da prestane sa obogaćivanjem uranijuma a predsednik parlamenta Irana Mohamed Bager Kalibaf je izjavio da je dozvoljeno da se nastavi sa obogaćivanjem uranijuma prema uslovima primirja.

Tramp je u svojoj noćašnjoj poruci dodao da je dogovoreno davno i "uprkos svoj lažnoj retorici koja govori suprotno" da neće biti nuklearnog oružja i da će Ormuski moreuz biti otvoren i bezbedan, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"U međuvremenu naša velika vojska se naoružava i odmara i raduje se zapravo svom narednom osvajanju".

Iran je saopštio da bi bilo "nerazumno" nastaviti sa pregovorima o postizanju trajnog sporazuma sa SAD posle jučerašnjih izraelskih napada na Liban sa najjačim udarima od početka rata, kada su stotine ljudi ubijene. SAD i Izrael navode da Liban nije uključen u dvonedeljni sporazum o primirju koji su postigli SAD i Iran, dok je Iran podrazumevao da jeste.

Takođe ima različitih izjava oko Ormuskog moreuza, Iran navodi da ga ponovo zatvara zbog Libana, dok SAD tvrde da se postepeno otvara.

(Beta, 09.04.2026)