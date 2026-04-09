Udruženje Međunarodni transport: Nema protesta vozača, radi se na obezbeđenju viza „D“

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Neđo Mandić, izjavio je da se traži rešenje za profesionalne vozače kako bi dobili "D" vizu koja bi im omogućila neograničen boravak u zemljama Evropske unije (EU) i da zbog tog nije planiran ranije najavljeni protest.

On je za agenciju Beta rekao da EU nije dala zvanično obaveštenje, ali da je nezvanična informacija da se od sutra, 10. aprila, kada bi trebalo da počne puna prima sitema ulazaka i izlazaka (EES) iz zemalja EU i Šengen prostora, neće primenjivati pravilo o ograničenom boravku vozača u tim zemljama.

"Rešenje bi moglo biti i na njemu se radi, kao što je Hrvatska pre izvesnog vremena predložila, da profesionalni vozači dobiju vizu 'D' od neke evropske zemlje koja ne bi bila vezana za boravak i zaposlenje u toj zemlji, a važila bi za ceo prostor Šengena", rekao je Mandić.

Dodao je da se od sutra takođe neće računati broj dana koje su vozači do sada proveli u Šengen zoni i da oni koji su prekoračili pravilo o ograničenom boravku od 90 dna u periodu od 180 dana ne bi trebalo da budu kažnjavani i deportovani.

Srbija će, prema njegovim rečima, pokušati da dobije vizu "D" najpre od neke od susednih zemalja, možda i od više njih kako bi se smanjila gužva pri podnošenju zahteva.

Na pitanje da li se u zemljama EU i dalje hapse vozači koji prekorače dozvoljenu dužinu boravka, Mandić je rekao da se to retko dešava i da je nedavno vozač iz Ivanjice uhapšen u luci Roštok u Nemačkoj i zabranjen mu je ulaz u EU godinu dana.

"Kada dobijemo vizu 'D' na graničnim prelazima kada se pokaže neće se registrovati vreme ulaska i izlaska i ograničavati vreme boravka. Zbog pojedinačnih incidenata za sada nećemo reagovati", rekao je Mandić.

Sistem EES uvela je EU i njime je status profesionalnih vozača izjednačila sa statusom turista, a podrazumeva da ne mogu duže boraviti u Šengen prostori od 90 dana u periodu od šest meseci.

Zbog toga su profesionalni vozači Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore protestovali krajem januara ove godine sa zahtevom da se EES ne odnosi na njih jer im ugrožava pravo na rad, ali Evropska komisija još nije našla rešenje, mada je nezvanično dala signal da same zemlje traže rešenje.

EU je taj sistem uvela početkom oktobra prošle godine i do 10. aprila trajao je probni period primene, tokom koga je uhapšeno na stotine vozača iz "trećih" zemalja, odnosno iz Zapadnog Balkana zbog toga što su boravili u državama EU duže od dozvoljenog perioda.

EES je trebalo od sutra da se strogo primenjuje automatski na granici, a uveden je sa obrazloženjem EU zbog toga što migranti zloupotrebljavaju dužinu boravka.

(Beta, 09.04.2026)