Vučić danas nastavlja konsultacije o prevremenim izborima, razgovara i sa matičnom strankom

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sa parlamentarnim strankama, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On će se prvo u 11.30 minuta sastati sa predstavnicima Udruženih sindikata Srbije "Sloga", a sat kasnije i sa delegacijom Srpske napredne stranke, čiji je član.

Vučić je razgovore započeo prošlog petka, i od tada je razgovarao sa osam stranaka.

Prethodno je razgovarao sa Socijalističkom partijom Srbije, Socijaldemokratskom partijom Srbije, Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini, Partijom ujedinjenih penzionera Srbije, Pokretom socijalista, pokretom "Mi - glas iz naroda", Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.

(Beta, 09.04.2026)