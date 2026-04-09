Danas sednica SB UN o Kosovu, prvi put Due predstavlja izveštaj Unmika

SAD, Velika Britanija i Danska zagovaraju ukidanje UNMIK-a, Francuska opreznost, dok Rusija i Kina podržavaju nastavak misije Duboke podele među članicama Saveta se odnose na priznavanje Kosova, pri čemu Francuska, Velika Britanija i SAD podržavaju nezavisnost Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu biće održana danas, a na njoj će šestomesečni izveštaj Unmika prvi put predstaviti novi šef te misije Peter Due. Kako navodi "Sekjuriti kounsil riport“,