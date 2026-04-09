Hitno upozorenje - bežite, kreće! Puca primirje između Irana i Amerike?! Tramp dao Evropi nezamisliv ultimatum, Izrael objavio novu listu meta (foto, video)

Prekid vatre dogovoren uz posredstvo Pakistana i otvaranje Ormuskog moreuza brzo je doveden u pitanje Libanski premijer je apelovao na međunarodnu pomoć posle smrtonosnih izraelskih udara, sa preko 250 poginulih i više od hiljadu ranjenih Rat između Irana, Amerike i Izraela ušao je u 41. dan.

Uprkos najavi dvonedeljnog prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, oružani sukobi nastavljaju se na više frontova, što dodatno komplikuje situaciju na Bliskom istoku. Prekid vatre, uz planirano ponovo otvaranje Ormuskog moreuza kao ključnog puta za globalne isporuke nafte, dogovoren je uz posredovanje Pakistana, ali je brzo doveden u pitanje. Izrael je nastavio vazdušne udare u Libanu, posebno usmerene protiv Hezbolaha, navodeći da Liban nije