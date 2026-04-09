Kako je evro uticao na cene u Bugarskoj? Podrška ovoj valuti prvi put prešla 50%

Analiza pokazuje da su promene cena u trgovinama bile minimalne i da trgovci nisu sistematski podizali cene.

Podrška evru u Bugarskoj porasla je na 54 odsto, a percepcija i očekivanja inflacije ostala su stabilna Prelazak na evro u Bugarskoj početkom godine je minimalno uticao na cene u zemlji, a podrška bugarske javnosti za evropsku valutu je porasla na više od 50 odsto, navodi se u danas objavljenom istraživanju Evropske centralne banke (ECB). Harmonizovani indeks potrošačkih cena (HICP) pokazuje da je godišnja inflacija u Bugarskoj pala sa 3,5 odsto u decembru na 2,1