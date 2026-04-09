Lekari joj se bore za život! Poznato ko je devojka koja je pala sa više od 20 metara visine u Mirijevu: Živela sama u stanu, jedna stvar još uvek misterija

Identifikovana je mlada ženska osoba koja je sinoć sa teškim povredama prevezena na Vojnomedicinsku akademiju, VMA. Reč je o K. S. (24), koja je pala sa visine veće od 20 metara u naselju Mirijevo. Prema prvim informacijama iz istrage, devojka je u stanu živela sama. Nakon višesatne operacije kojoj je podvrgnuta odmah po prijemu, K. S. je i dalje u kritičnom stanju. Iako su vitalne funkcije trenutno stabilizovane pod aparatima, povrede su opasne po život. -