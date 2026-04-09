Denver načinio niz kakav nije nikad u eri Jokića: „Najbolje je kada sednem na klupu i gledam svoju statistiku“

Košarkaši Denver Nagetsa uhvatili su zalet u finišu regularnog dela NBA lige.

Tim iz Kolorada je pobedom nad Memfisom na domaćem parketu rezultatom 136:119 došao do desetog uzastopnog trijumfa u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Srpski centar Nikola Jokić je na pomenutom meču zabeležio novi tripl-dabl, 34. u sezoni, odnosno 198. u karijeri. Somborac je za 31 minut proveden na parketu zabeležio 14 poena, 15 skokova i deset asistencija. Ekipa Denvera je prvi put od 2013. godine ostvarila ovakav niz pobeda, a ujedno i prvi put otkada je Jokić