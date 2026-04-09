Evroligaš posle teškog poraza odlučio da produži ugovor sa trenerom na još tri godine

Košarkaški klub Makabi iz Tel Aviva saopštio je da je produžio ugovor sa Odedom Katašom na još tri godine, čime je postao najskuplji trener u istoriji tog izraelskog kluba. – Klub je uložio ogromne napore da obezbedi Katašu ugovor bez presedana – najveći ugovor za glavnog trenera u istoriji Makabija iz Tel Aviva.

Novim ugovorom Kataš će postati trener sa najdužim stažom u više od pet decenija – navodi se u saopštenju Makabija, koji nije naveo finansijske detalje. Tokom prethodne tri sezone, Kataš je predvodio Makabi do dve šampionske titule u Izraelu, dva Kupa i dva plej-ofa u Evroligi. U obe evroligaške serije, Makabi su delila nekoliko minuta od plasmana na fajnal-for, piše u saopštenju. – Srećan sam i počastvovan što ću nastaviti da vodim prestižan klub Makabi iz Tel