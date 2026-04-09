Koje narodne poslanice napuštaju poslanički klub „Sloga – Struka“ i zašto?

Danas pre 36 minuta  |  FoNet
Narodne poslanice Sonja Pernat i Slavica Radovanović saopštile su danas da napuštaju poslanički klub „Sloga – Struka“ zbog odluke pojedinih članova kluba da učestvuju na sastancima sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Sonja Pernat i Slavica Radovanović su u saopštenju navele da odluka pojedinih članova kluba da razgovaraju sa Vučićem predstavlja jasnu i nedvosmislenu granicu, dodavši da je saradnja u klubu bila tehničke prirode, ali da principi nikada nisu tehnička stvar. „Postoje linije koje se ne prelaze. Ne želimo da svojim imenima i mandatima stojimo iza odluka sa kojima se suštinski i vrednosno ne slažemo“, istakle su Sonja Pernat i Slavica Radovanović. Ona su poručile da
