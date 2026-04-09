Nemačka suspendovala obaveznu dozvolu od vojske za duge inostrane boravke za muškarce

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus rekao je da muškarci starosti za vojsku u Nemačkoj ne moraju da prijave ako idu na duže boravke u inostranstvo.

On je ovo izjavio posle kontroverze koja je izbila oko mogućih posledica novog zakona kojim se ponovo uvodi vojna obaveza u Nemačkoj. Zakon o modernizaciji vojne službe, koji je stupio na snagu 1. januara ima za cilj da pojača odbranu posle pretnji od Rusije kao posledica invazije Ukrajine. Prema odredbama tog zakona muškarci starosti između 17 do 45 godina od sada će morati da dobiju dozvolu od nemačke vojske (Bundesver) za duži boravak van Nemačke, preneli su