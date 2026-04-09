Od sutra prestaje pečatiranje pasoša pri ulasku u EU, prelazak granice evidentira se digitalno

Od sutra, 10. aprila 2026. godine, države članice Evropske unije započinju s potpunom primjenom sistema ulaska/izlaska – EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka spoljnih granica šengenskog prostora.

Od navedenog datuma prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima beležiće se elektronski u EES sistemu, javlja Klix. Putnicima će se fotografisati lice te uzimati otisci prstiju i lični podaci iz putne isprave. Sistem automatski evidentira datum i mesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka precizno se računa putem integriranog automatiziranog