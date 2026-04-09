Pala je i Hrvatska: Srbija na korak od plasmana u Svetsku grupu

Teniserke Srbije su posle pobede nad Slovačkom, savladale i reprezentaciju Hrvatske u Grupi A Bili Džin King kupa u Evro-afričkoj grupi jedan.

Teodora Kostović bila je bolja od 77. teniserke planete Petre Marčinko slavivši sa 2:0 (6:4, 6:1) posle jednog časa i 33 minuta igre i donela našim devojkama prednost od 1:0 u pobedama. U narednom meču je Lola Radivojević zabeležila je najveću pobedu u dosadašnjem delu karijere savladavši 57. teniserku na WTA listi Antoniu Ružić sa 2:0 (6:4, 6:4). Ovim velikim pobedama izabranice selektora Dušana Vemića su obezbedile prvo mesto u grupi A, samim tim i plasman u