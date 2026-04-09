Serijski ubica sa plaže Gilgo: Osumnjičeni priznao krivicu za zločine

Čovek optužen da je ubio i raskomadao sedam žena i njihove ostatke u elitnom američkom priobalnom gradu promenio je iskaz i priznao krivicu, javili su lokalni mediji.

Reks Hojerman (62) izjasnio se krivim na sudu okruga Safok za otmicu, mučenje i ubistvo sedam žena na Long Ajlendu u državi Njujork između 1993. i 2010. i sada se suočava sa doživotnom robijom ako sudija odobri njegov iskaz, izvestio je PIX11. Arhitekta Hojerman, koji je prvi put uhapšen u julu 2023. ispred njegove kancelarije na Menhetnu, prvobitno se izjasnio da nije kriv, što je otvorilo mogućnost dugog suđenja za porodice njegovih žrtava. Ostaci 11 žrtava